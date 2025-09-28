第３５回関西学生対校女子駅伝（報知新聞社後援）が２７日、神戸しあわせの村で行われ、大阪学院大が２度目の連覇を果たした。３位でタスキを受けた３区の山下彩菜主将（４年）が区間賞の走りを見せると、４区途中からは１位。６区の依田采巳（３年）は「去年優勝しているからには今年も、と意識してきた」と、笑顔でゴールテープを切った。昨年は４年生に強力なランナーがそろっており「頼りすぎていた部分がある」と、山下は