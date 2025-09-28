◆秋季兵庫県大会▽準々決勝東洋大姫路５―２報徳学園（２７日・ウインク）兵庫大会は東洋大姫路が報徳学園との名門対決を制して４強入りした。背番号１の三上颯真投手（２年）が最後の打者を見逃し三振に仕留めると、東洋大姫路ナインに笑顔が広がった。今夏の兵庫大会決勝でも戦った報徳学園に１１安打を浴びながら、２失点に抑えて４強入り。「明日別の予定を立てていたくらい。本当にびっくり」。岡田龍生監督（６４）も