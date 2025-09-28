◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）無我夢中で佐々木は走り出していた。右前に打球が弾む。あと１死でシーズン２位の可能性が消滅する土壇場で逆転の決勝２点打。「うれしかった。よく覚えてないです」。中山の生還を確認すると、佐々木は右拳を振り下ろしながら、歓喜の咆哮（ほうこう）。さらに愛称のジョージにちなんだ“おさるのポーズ”も決めた。食らいついた。１点差に迫って迎えた９回２死満