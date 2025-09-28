◆米大リーグカブス―カージナルス（２７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・カージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、２点をリードした６回先頭の３打席目に、３番手右腕のフェルナンデスから左翼席へ３１号ソロを放った。一気に調子を上げてきた。８月から３８試合ノーアーチと調子が上向かなかった誠也だが、２５日（同２６日）