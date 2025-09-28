ドジャースが4年連続の地区優勝米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で、4年連続の地区優勝を決めた。前日24日（同25日）の同カードは延長11回に及ぶ死闘。ダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督は、地元メディアにその影響を吐露していた。ドジャースは歓喜前夜の24日、ダイヤモンドバックスを延長11回に及ぶ死闘の末に5-4で下した。午後6時40分プレーボールで、試合終了は午後10時