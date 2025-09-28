サトノレーヴはどっしり構えられる精神力が強み。海外遠征から帰国後もパワフルボディーは健在。昨年は過去最高の552キロで7着。理想は530キロ台で当日の体重に注目。ナムラクレアは適度な前進気勢でキビキビ歩く。踏み込みの力強さが瞬発力につながっている。輸送慣れして、体調の変動は少ない。ママコチャの前走は馬体増だったが太め感はなく、筋肉のメリハリは際立っていた。活気ある周回ができていればOK。トウシンマカオ