「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）横綱豊昇龍が立ち合いの変化で関脇若隆景をはたき込み、１２勝目を挙げた。先に大関琴桜の休場で横綱大の里は１３勝としていただけに、不戦勝で優勝が決まる超異例の事態を免れた。大の里は東の支度部屋奥に座り、テレビ画面を凝視した。豊昇龍が立ち合いの変化で勝つ瞬間を見届けると、表情を全く変えず風呂場に向かった。横綱初優勝は千秋楽に持ち越しとなった。朝稽古