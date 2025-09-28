「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）横綱豊昇龍（立浪）がトップと１差の２敗を死守した。立ち合いで変化し、若隆景（荒汐）をはたき込み。この一番にデイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「やっぱりこの変化は」と率直な思いをぶつけた。横綱大の里（二所ノ関）は不戦勝で１敗（１３勝）をキープ。千秋楽は、優勝争いで１差の横綱同士による直接対決になった。◇◇豊昇龍が立ち合いで