海野は投手陣と会話を重ねながら、懸命なリードが光った（C）産経新聞社ソフトバンクが2年連続のリーグ優勝を決めた。マジック1で迎えた9月27日の西武戦（ベルーナドーム）に4ー1と勝利。先発の有原航平は初回に3連打を浴び1点を先制されたが、打線がすぐに取り戻す。【動画】苦しみながらたどり着いた、リーグ優勝を決めた小久保監督の歓喜の胴上げシーン2回は野村勇の適時打で同点に追いつくと、5回一死一、二塁から栗原陵