ウェストハムは27日、ヌーノ・エスピリト・サント氏が新監督に就任したことを発表した。ウェストハムは今年1月からグレアム・ポッター氏を監督として招へい。昨季はリーグ戦18試合を戦って5勝5分8敗という成績を残し、プレミアリーグ14位でシーズンを終えた。しかし、今季はリーグ戦5試合を戦って1勝4敗の19位と低迷。ウェストハムは27日に同氏の解任を発表したばかりだった。新たにウェストハムの監督に就任したヌーノ氏は