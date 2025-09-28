この漫画は、著者・永吉(@eikiccy)さんがかつての職場でカスハラ被害を経験し、常連客の仲裁により事態が収束するまでを描いています。サービス業に携わったていると、いろいろなお客さんとの出会いがありますよね。とっても素敵な出会いがある一方で、思い出しても胃が痛むようなツライできごとに遭遇したことがある人もいるかもしれません。今でこそ「カスハラ」という言葉が一般的になってきましたが、実際にはまだまだ迷