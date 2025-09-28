老朽化で車内の公開が中止されている横浜市電１５１８号＝野毛山動物園かつて横浜市内の路面を縦横に走り、市立野毛山動物園（同市西区）に展示されている横浜市電の車両が、老朽化で閉鎖され再開のめどが立たないままでいる。市は傷んだ箇所を修復する方針だが、費用負担や工法などに課題があり、愛好家らが気をもんでいる。車両は１９５１年に２０両が造られた１５００型の１両「１５１８号」。戦後復興から高度成長の時期に