楽天の辰己涼介外野手（２８）が今季、取得条件を満たした国内フリーエージェント（ＦＡ）権について、権利行使を熟考する方針であることが２７日、分かった。宣言となれば、他球団の争奪戦は必至となる。今季はここまで１１４試合に出場し、打率・２４０、７本塁打、３２打点を記録しているが、本来の状態からは遠く、２０日に２度目の２軍再調整となった。それでも昨年は自身初タイトルとなる最多安打を獲得。広い守備力も魅