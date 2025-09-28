◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム)ソフトバンクが２７日、２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めた。５月１日には今季最大の借金７、首位とゲーム差６の最下位と苦境に立たされたが逆転Ｖ。主力に離脱者が相次いだ中でも頂点に立った。１０月１５日から日本シリーズ進出をかけて、本拠地でＣＳ最終Ｓに出場する。＊＊＊▼優勝回数２位タイグレートリング、南海、