海原こうめさんのブログ読者さんの妊活体験談を元にした漫画です。子どもを望む妻と夫婦生活を避ける夫の日々。結婚前から淡白だった夫に、妻は身だしなみに気をつけたりと工夫しますが変化はなく、妻は次第に焦り始めます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『レス夫婦の「今度」っていつですか？』をごらんください。 ©海原こうめ ©海原