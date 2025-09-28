「ヤクルト３−１広島」（２７日、神宮球場）また偉業を成し遂げた。ヤクルト・村上宗隆野手が７年連続２０号に到達。球団では日本選手初、ラミレス（２００１〜０７年）以来２人目の快挙となった。７月末に上半身の故障から１軍復帰後、４９試合で２０発の驚異的なペース。「少ない試合数の中で打てていることはすごくいいこと。何とか打ちたいなと思っていた」と笑みが広がる。体調に不安を抱えながら、５試合ぶりに先発復