「ロッテ０−２日本ハム」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムは最後まで意地は見せた。１５三振を奪われながら、清宮幸の先制弾などで挙げた２点を守り切ってシーズン８１勝目。それでも頂点には届かなかった。試合終了から３８分後。ソフトバンクも勝って、Ｖ逸が決まった。昨季の２位は１３・５ゲーム差。王者の打倒、９年ぶりのリーグ制覇だけを目指した今季は７月末まで首位を快走した。ソフトバンクに抜かれ