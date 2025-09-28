「ＤｅＮＡ８−９巨人」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは守護神・伊勢大夢投手が瞬く間に巨人打線にのみ込まれた。４点リードで迎えた九回、５安打と２四球の乱調でまさかの５失点。悪夢のような逆転負けを喫し、この日のレギュラーシーズン２位確定はお預けとなった。山あり谷ありの戦いだった。序盤に最大５点をリードしながら、七回から登板した宮城が違和感を訴え緊急降板。非常事態にバタつき２点差まで迫られたが