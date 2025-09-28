ヤクルト・川端慎吾内野手（３７）が２７日、都内の球団事務所で会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明した。「本当にいろいろありましたが全て自分の経験というか財産になっている」と語り涙を流す場面もあった。市和歌山商高（現市和歌山高）から０６年に高校生ドラフト３巡目で入団。１５年に打率・３３６で首位打者を獲得しリーグ制覇の原動力となった。２１年には“代打の神様”として活躍し日本一に貢献。２軍生活が続