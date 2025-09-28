「秋季高校野球大阪大会・５回戦、大阪桐蔭１０−０浪速」（２７日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）５回戦が行われ、大阪桐蔭が１０−０の六回コールドで浪速を下して８強入りを決めた。１年生で身長１９２センチ左腕の川本晴大投手が公式戦初先発し６回４安打無失点、７奪三振で完投。最速１４６キロの直球で相手打線を圧倒し「先輩と甲子園に行くために一生懸命投げた。しっかり０点で抑えられてよかった」と胸をなで下ろした。