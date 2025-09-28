「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）横綱豊昇龍が立ち合いの変化で関脇若隆景をはたき込み、１２勝目を挙げた。先に大関琴桜の休場で横綱大の里は１３勝としていただけに、不戦勝で優勝が決まる超異例の事態を免れた。両横綱とも昇進後初優勝がかかる、千秋楽の大一番に臨む。若隆景は負け越し、大関とりが振り出しに戻った。新小結安青錦は平戸海をはたき込み１１勝目。隆の勝も関脇霧島を突き出して１１勝に伸