ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥ë¥¬¥ë¤Ï¸á¸å3»þ55Ê¬¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤ÇÇÏË¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈµÈ¾¾½õ¼ê¡£ºòÇ¯¤Ï¹üÀÞÌÀ¤±¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï»ê¤Ã¤Æ½çÄ´¡£¡ÖµîÇ¯¤è¤êÄ´À°¤Ï³Ú¤Ç¤·¤¿¡£ËÒ¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤Î»ëÀþ¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£