◇パ・リーグソフトバンク4-1西武（2025年9月27日ベルーナD）思いを乗せた打球が中堅手の頭上を越えていった。昨年、9・10月度の月間MVPに輝いた「ミスター・セプテンバー」のソフトバンク・栗原が、実に3戦連続となる決勝打を放った。「監督にも“そんなこと（なかなか）ないで”と言われました。なんとかしたいという気持ちが一番でした」。1―1の5回1死一、二塁のチャンスで西武・高橋のフォークを捉え2点二塁打。送