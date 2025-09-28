2025年秋冬、アツギからPEANUTSの愛らしいキャラクターをあしらった婦人インナーウェアが新登場しました。冷房による冷え対策に活躍する薄手のはらまきや、寒い季節にぴったりなもこもこ素材のインナー、さらにサニタリーショーツまで幅広くラインアップ。スヌーピーやチャーリー・ブラウンと一緒なら、毎日のインナー選びがもっと楽しく、心地よいものになりそうで