2Ãå¹¥Áö¤Î3·î¥ª¡¼¥·¥ã¥óS°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃæ»³¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Ú¥¢¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¡£Á°¸¶½õ¼ê¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Á°Áö¥­¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉC¤ÏG1ÇÏ¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤Î¶Ïº¹2Ãå¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿»þ¤ÏÂÎ¤¬¼ä¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¼«ºßÀ­¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÎÉ¤¤ÏÈ¤ò°ú¤±¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£