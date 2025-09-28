俳優の筧美和子（３１）が２７日、都内で初主演映画「オオムタアツシの青春」の公開記念舞台あいさつを行った。パティシエ役を演じた筧は３月に結婚を発表した新婚で、「最近身の回りで起きた甘くて幸せな出来事」というトークでは「ちょっと恥ずかしいんですが、夫が…ウフフフ」と照れ笑い。「（夫は）今回の映画をすごい楽しみにしていて、今日の舞台あいさつも一大イベントだから絶対満席にしたいって言って、自分の友だ