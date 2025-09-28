「ウエスタン、阪神３−１オリックス」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）クライマックスシリーズ（ＣＳ）のメンバー争いに向け、打撃で存在感を示した。阪神・栄枝裕貴捕手が２号３ランを含む３安打３打点と躍動した。０−０で迎えた五回２死一、二塁。芦田の内角高め直球を捉えた。巧みに腕をたたんで内側からバットを振り抜いた。打球は左中間スタンドへ一直線。先制弾で球場を沸かせた。２３日の広島戦（ＳＧＬ）でも