「明治安田Ｊ１、神戸２−１清水」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）３連覇を狙う２位神戸はＤＦ酒井高徳（３４）の決勝弾で２−１で清水に逆転勝ちし、勝ち点６０とした。首位鹿島は名古屋に４−０で快勝し、同６４に伸ばした。前半に２点を先行し、後半には１８歳のＦＷ徳田誉が２点を決めて突き放した。町田は岡山に１−０で競り勝ち、勝ち点５５で５位。広島は福岡を２−１で退けて同５５の総得点差で６位。Ｇ大阪は新潟