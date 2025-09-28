５人組ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢（５５）が２７日、地元の神奈川・秦野で行われた観光イベント「第７８回秦野たばこ祭」（２８日まで）に出席。８日に脳腫瘍とステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表してから初の公の場となった。車いす姿の真矢は地元民からの熱い声援に立ち上がり「ドラムのスティックを持てる日が必ず来ると思うのでそれまでちょっと待っててください！」とカムバックを約束。