日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の島田慎二新会長（５４）が、米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズ・八村塁と直接コミュニケーションを取っていく考えを示した。２７日に都内で行われた定時評議員会と臨時理事で島田氏は新会長に選出された。２６日にＢリーグチェアマンの続投も決まり、協会とリーグのトップを務めることになり「興せ、強いＪＢＡ」をスローガンに男女ともに日本代表強化にも力を入れていく。男子代