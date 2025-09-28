新日本プロレス２８日の神戸大会でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーJr.（３８）に挑戦する「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮（２７）が、公開調印式で不敵発言を連発した。王座戦を翌日に控えた２７日、成田は神戸市内で行われた調印式にザックとともに出席。コメントを求められると「もうな、このクソ外人チャンピオンに言うことなんかねえんだよ。明日はこのベルトが俺のところにくるだけ」と吐