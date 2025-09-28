世代交代した精神的支柱――。ソフトバンクが２７日の西武戦（ベルーナ）を４―１で制し、２年連続でパ・リーグ制覇を成し遂げた。選手会長の周東佑京内野手（２９）が今季も好守でチームをけん引。ここまでリーグ４位の打率２割８分６厘、同１位の３５盗塁をマークして絶対的リードオフマンに君臨し、球界屈指の中堅守備でも幾度もピンチを救った。満身創痍でシーズンを駆け抜けた。昨オフ手術した古傷の左ヒザは開幕当初は万