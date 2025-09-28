ＤｅＮＡが２７日の巨人戦（横浜）で８―９と逆転負けを食らった。ほぼ手に入れかけていた２位とＣＳファーストステージ本拠地開催権も、いったんおあずけとなった。序盤はＤｅＮＡが主導権を握った。打線が初回にグリフィンの立ち上がりをとらえ、ビシエドの犠飛、松尾の適時打で２点。２回にも桑原の２ラン、３回も佐野のソロ、４回に桑原の適時二塁打などで計６点を奪った。投げては先発のジャクソンが６回４安打１失点に