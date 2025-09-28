¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 27Æü¡¢Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ¤Î¸©Æ»68¹æ¤ÇÏÆÆ»¤Ø±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤òÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©Âç¼£Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷Âç¶¶½¨Àã¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿24ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá