¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÂè£²Æü¡Ê£²£·Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÍøÉÜ£Ç£Ã¡á£¶£µ£¹£°¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡¢ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡ËÂè£²¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¤È£±ÂÇº¹¤Î£¶°Ì¤Ç½Ð¤¿èÓÍÕ¥ë¥ß¡ÊÉÙ»Î½»·ú¡Ë¤Ï£±£µÈÖ¥Ñ¡¼£³¤Ç¤Î£¶¥ª¥ó£±¥Ñ¥Ã¥È¤Î¡Ö£·¡×¤¬¶Á¤¤¤Æ£·£¶¡£ÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î£±£¸°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡££³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç£´¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÌá¤·¡¢£²°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿£±£µÈÖ¤Ç¡¢°­Ì´¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡££µÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Î¥Æ