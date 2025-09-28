¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2-0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î27Æüµþ¥»¥éD¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2Ç¯¤Ö¤êCS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë1¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï»³²¼¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¤¬7²ó¤òÈï°ÂÂÇ3¡¢11Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£ºòÇ¯9·î4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¡¢388Æü¤Ö¤ê¤ÎÉü³èÀ±¤À¡£¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿3·î7Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÈ¯¾É¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè»°¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤¹»Ñ¤Ï¡¢