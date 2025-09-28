◇パ・リーグソフトバンク4-1西武（2025年9月27日ベルーナD）近藤健介外野手（32）がスポニチ本紙に独占手記を寄せた。日本ハムから移籍3年目の今季は開幕直後に腰の手術を受けて離脱も、5月末の復帰後は2年ぶりの4番を担うなどリーグ連覇に貢献。この日はコンディション不良でスタメンを外れるなど、満身創痍（そうい）の中「不屈の闘志」で連覇に貢献した。マジックが1桁になってからもチームは苦しい戦いが続きました