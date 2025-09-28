◇パ・リーグソフトバンク4―1西武（2025年9月27日ベルーナD）守護神が最後に選んだのは宝刀フォークだった。9回1死一塁。西部・セデーニョを遊ゴロ併殺打に打ち取ると、ソフトバンク・杉山はマウンドでグラブを放り投げた。胴上げ投手。開幕前には想像もできなかった景色の中で、27歳の右腕は捕手の海野を抱きかかえて大喜びした。「海野に凄い感謝をしていて。あいつを僕が抱っこしたいと思っていた」。節目の今季30セ