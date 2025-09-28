「阪神３−５中日」（２７日、甲子園球場）力を振り絞った１１５球の熱投も、白星には届かなかった。阪神・大竹耕太郎投手が３年連続の２桁勝利に王手をかけながら、５失点で４敗目。八回までマウンドに立ち続けたが勝利は遠かった。「足が痛いんで。それどころじゃない」。試合後の表情は暗く、言葉数も少なかった。五回までは快調に投げ進めたが、六回に山本のソロと細川の３ランで一挙４失点。この２被弾が最後まで重くの