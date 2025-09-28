¹ñÏ¢¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÂè80²ó¹ñÏ¢Áí²ñ³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î9·î27Æü¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë10¼þÇ¯ÆÃÊÌÊó¹ð½ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ØÉ¸¤Î¤¦¤Á6³ä¤¬2030Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï6Ç¯¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ç2030Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿É÷ÎÏ¤ÈÂÀÍÛ¸÷¤ÎÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë