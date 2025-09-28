¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4-1À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï27Æü¡¢À¾Éð¤ò4¡½1¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³23ÅÙÌÜ¡Ê1¥ê¡¼¥°»þÂå¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¿·¿Í´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¼çÎÏ¤ÎÁê¼¡¤°Î¥Ã¦¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢¼«¸Ê²þ³×¤Ë¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤ÇV»ú²óÉü¤·¤¿¡£¼¡¤Ï10·î¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS