¡þÅìµþ¿·Âç³ØÌîµåÁÏ²ÁÂç1¡½2°ÉÎÓÂç¡Ê2025Ç¯9·î27Æü´äÄÐÀîÄÌ¡Ëº£½©¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç¤ÎÆâÌî¼ê¡¦Î©ÀÐ¼ç¾­¤¬¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯½Ð¾ì¤â¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£1¡½2¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ê¼ÂÀï¤Ë¡Ë´·¤ì¤ë°ìÊý¤À¤È»×¤¦¡£ÌÀÆü¤«¤é¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£8·î1Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÁöÎÝ¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦Â­¼ó¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£