¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£²¡½£°³ÚÅ·¡Ê£²£·Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¶áÆüÃæ¤Ë´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤ØÍèµ¨¤ÎÂ³Åê¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬£²£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î³ÚÅ·Àï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Î£µ³ä°Ê¾å¤â³ÎÄê¤µ¤»¤¿¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤«¤é¤Î£µ°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ÃæÅè´ÆÆÄ¤¬¼­Ç¤¡££±Ç¯·ÀÌó¤ÇÂçÌò¤ò°ú¤­¼õ¤±¤¿¡£¼çÎÏ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤¹¤ëµçÃÏ¤Ç¤âÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é