ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は27日の5日目10〜12Rで準優勝戦が争われ、きょう28日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。金田拓朗記者の「超イイ値」は井上忠政（29＝大阪）に準優勝戦10Rの再現を期待した。この大会は宮島で初開催だが、前身の新鋭王座決定戦は3回行われた。そして1号艇の優勝がゼロという結果が残っている…（1998年は市川哲也が3号艇で4コース捲り差し、2005年の秋