◇アイスホッケー・アジアリーグRE北海道4―1横浜（2025年9月27日札幌市月寒体育館）レッドイーグルス北海道は今季初の札幌開催で横浜グリッツを4―1で下し、開幕2戦目から4連勝とし首位に浮上した。2―0で迎えた第2ピリオド7分5秒。法大から新加入のDF床勇大可（22）がリーグ戦初ゴールを決めて祝福を受けた。27、28日の札幌開催はスポニチデーとして行われ、ヒーローインタビューで「最高でーす！」と語った床は、スポ