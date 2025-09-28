ÌïÉ§¶¥ÎØ¾ì¤ÎF2¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È³«ºÅ¤Ï27Æü¡¢½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤Î1R¡£ÃöÆ¬¹á½ïÎ¤¡Ê48¡á²¬»³¡Ë¤¬2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¥×¥í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤«¤éÅ¾¿È¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º2²óÀ¸¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯¸ýÄ´¤â³ê¤é¤«¤À¡£¡Öº£Æü¤ÏÃ¶Æá¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª°ÊÁ°¡¢Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î»þ¤â½éÆü2Ãå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡£µ­Ç°Æü¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö¾®³Ø1Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤¬º´ÅÏ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡ª¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢YouTube¤Ç¹¥¤­