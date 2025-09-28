◇男子ゴルフツアーパナソニック・オープン第3日（2025年9月27日大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）13位から出たツアー1勝の片岡尚之（27＝フリー）が8バーディー、1ボギーのこの日のベストスコア64で回り、トップと3打差の2位に浮上した。21年のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品以来4年ぶりの2勝目を目指す。通算18アンダーの勝俣陵（29＝ロピア）が2日連続で首位を守り、初優勝へ王手をかけた。片岡尚