◆プレミアリーグ第６節チェルシー１−３ブライトン（２７日、英国・スタンフォードブリッジ）日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンは、アウェーでチェルシーと対戦。三笘はこの強敵相手のアウェー戦でも定位置の１・５列目左サイドで先発した。１点リードされた後半、三笘はチェルシーの退場を誘発したが、同点弾を狙うヒュルツェラー監督は三笘に代えてベテランＦＷウェルベックを投入。日本代表ＭＦは後半１７分