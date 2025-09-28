◇テニス男子木下グループ・ジャパン・オープン第4日（2025年9月27日東京・有明テニスの森公園）車いすの部シングルス1回戦で全米オープンで史上最年少の19歳で生涯ゴールデンスラムを達成した第1シードの小田凱人（東海理化）が城（たち）智哉（森六）を6―0、6―0のストレートで下し、準決勝進出を決めた。男子シングルス2回戦では第1シードのカルロス・アルカラス（スペイン）がジズー・ベルヒス（ベルギー）を6―4、6