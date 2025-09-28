◆米大リーグマリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）敵地のＭＶＰコールを力でかき消した。２点リードの７回２死二塁。朗希はメジャー最多の６０本塁打を放っているローリーを３球連続スプリットで空振り三振。ロートベット捕手は「いいスプリットを投げている時は捕るのも簡単じゃない。だから打つのも簡単じゃないはずだよ」。この日の落ち幅は最大４４インチ（約１１１・８センチ